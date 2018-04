Damplein krijgt voet- en fietspaden 14 april 2018

Vanaf 23 april worden er voet- en fietspaden aangelegd in de omgeving van het Damplein in Antwerpen-Noord. De werken kaderen in het project de 'Rode Loper Park Spoor Noord'.





Via deze nieuwe fietsroute kunnen fietsers van aan de fietsbrug over het Albertkanaal veilig doorfietsen tot in het centrum. Via de Samberstraat en het Damplein kunnen fietsers doorrijden tot in Park Spoor Noord. Aan de andere kant van het park kan men onder meer via de Lange Dijkstraat en de Rotterdamstraat naar het centrum. (BJS)