Daklozenpension Van Schoonhoven klaar voor eerste gasten Dieter Lizen

19 november 2018

19u01 0

In de Van Schoonhovenstraat is na een bouw- en renovatieperiode van drie jaar het Pension Van Schoonhoven officieel ingehuldigd. In het pension kunnen Antwerpse daklozen terecht voor dagopvang en korte nachtopvang. Ook alle diensten die werken rond dakloosheid verhuizen in de loop van deze maand naar het pension. De eerste ‘gasten’ worden ontvangen vanaf 26 november.

Sinds februari 2016 werden de gebouwen in de Van Schoonhovenstraat 76 tot 82 gerenoveerd. De gevel en een deel van de panden 76 en 78 bleven behouden en werden door de architect geïntegreerd in het nieuwe gebouw. “Het was geen eenvoudige opdracht, maar met een goede begeleiding door architectenbureau Bulk architecten is het gelukt”, zegt OCMW raadslid Marco Laenens.

Intrafamiliaal geweld

Het nieuwe complex doet dienst als dagopvang en kortdurende nachtopvang voor daklozen. De doelgroep zijn daklozen met papieren, die een duidelijke link met Antwerpen hebben, bijvoorbeeld omdat ze er vroeger gedomicilieerd waren of omdat ze er al beroep deden op hulpverleningsorganisaties. Ook gezinnen die door ernstige betaalachterstand of intrafamiliaal geweld op straat belanden, kunnen tijdelijk in een van de gezinskamers terecht. Die kamers zijn uitgerust met een aparte badkamer met douche. De gedeeltes voor de individuele daklozen hebben gescheiden doucheruimtes voor mannen en vrouwen. Voor iedereen zijn er ook wasmachines droogkasten en lockers beschikbaar. Het centrum heeft een capaciteit van 80 tot 100 personen en wordt uitgebaat door het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

In de loop van november verhuizen inloopcentrum De Vaart, de Stedelijke Dispatching en het Zorgteam naar het Pension. “Voorheen zat ik in de Biekorf. Nu zal ik hier met twee andere verpleegkundigen, een pedicure, een vrijwillige psychiater en een aantal vrijwilligers die het onthaal bemannen eerstenoodshulp verlenen aan daklozen”, zegt An Schamp van het zorgteam van CAW. “Het is hier in elk geval veel praktischer dan in de Biekorf waar we een sanitaire ruimte moesten ‘verbouwen’ tot dokterskabinet. Hier hebben we wel onze eigen ruimte met consultatietafel.”

5,5 miljoen euro

De Stedelijke Dispatching, een gemeenschappelijke dienst van CAW Antwerpen en stad Antwerpen, verwijst daklozen op afspraak door naar de juiste opvangplaats of hulpverlening. Zo zullen daklozen met een verslavingsproblematiek nog altijd in de Biekorf terecht kunnen en zijn er voor sans papiers nachtopvang plaatsen in de Victor op de Desguinlei, weliswaar gekoppeld aan een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.

Tegen 26 november hebben alle diensten hun intrek genomen en kunnen ze klanten ontvangen. Het hele project kostte het OCMW zo’n 5,5 miljoen euro en werd deels mogelijk dankzij subsidies van het Federale Grootstedenbeleid, het Vlaamse Stedenfonds en middelen uit het legaat Schillemans.