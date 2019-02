Dakloze man dood aangetroffen Patrick Lefelon

01 februari 2019

Vanmorgen hebben voorbijgangers een levensloze man aangetroffen op de stoep van de Artsen zonder Grenzenstraat in Antwerpen. Dat is een woonstraat in het Groen Kwartier. De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar konden enkel het overlijden van de man vaststellen. Het stoffelijke overschot is door de brandweer met een tent afgeschermd.

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns: “Het slachtoffer is volgens de eerste informatie een dakloze man. Wij hebben nog geen idee van zijn leeftijd. De oorzaak van zijn overlijden wordt onderzocht. Of het winterse weer een rol gespeeld heeft, is voorlopig niet uit te maken.”

De politie moedigt daklozen aan om naar de winteropvang van het Antwerpse OCMW te gaan. Daar zijn voldoende plaatsen om te overnachten.

Precies een jaar geleden stierf ook een dakloze op straat. Het ging om een 57-jarige Roemeen die dood werd aangetroffen op de stoep van een nachtwinkel in Deurne. De man was ten val gekomen en overleden door de koude. Het was toen al dagenlang hard aan het vriezen.