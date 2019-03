Dakloze Graeme uit VIER-programma Project Axel overleden. Daeseleire geeft politiek veeg uit de pan: “Politiek wachtte op zijn dood.” ADA

02 maart 2019

20u09 2 Antwerpen Afgelopen donderdag is de dakloze Engelsman Graeme overleden in het Stuivenbergziekenhuis. Hij verbleef er een tijdje op intensieve zorgen. Tv-maker Axel Daeseleire reageert erg boos op zijn overlijden. “Gevoel overheerst dat politiek wachtte op zijn dood. Dat maakt me razend.”

Nadat eerder de bekende dakloze Louis overleed, is Antwerpen opnieuw een bekende straatfiguur kwijt. De Engelsman Graeme, bekend uit het VIER-programma ‘Project Axel’, is overleden. Hij overleed afgelopen donderdag al in het Stuivenbergziekenhuis waar hij al een tijdje was opgenomen. “Graeme verbleef een week op intensieve zorgen maar zijn lichaam was op. Hij is in alle rust overleden,” vertelt Haiyet van Victor 5, het daklozencentrum waar Graeme verbleef. “Je mag niet vergeten dat je per jaar dat je dakloos bent meteen vijf jaar ouder wordt.”

Lessen trekken

Tv-maker Axel Daeseleire leerde Graeme kennen door zijn programma Project Axel. Maar ook na de opnames zocht Axel Graeme op en werden ze vrienden. Daeseleire reageert erg boos op de dood van Graeme en geeft de politiek een veeg uit de pan. “Mensen als Graeme worden niet goed opgevangen. Zo simpel is. Ik denk dat we hier een heel zware les uit moeten trekken. We leven in België maar hier sterven mensen op straat zoals in Derde Wereldlanden,” vertelt Axel. “Ik heb als tv-maker problemen aangekaart en daar is niets mee gedaan. Daar word ik razend van. Ik pretendeer niet dat ik de oplossing heb maar dat is ook niet mijn taak. Ik ben niet de politieker.” Volgens Daeseleire moet er sowieso iets gedaan worden aan de faciliteiten en hij verwijst naar het project Housing First in Finland waar mensen in de problemen eerst een dak boven het hoofd krijgen. “Maar dat kost natuurlijk geld. We moeten allemaal eens goed nadenken waar we heen willen met onze maatschappij en welke prijs we daarvoor willen betalen. Ik heb heel hard het gevoel dat de politiek wachtte op de dood van Graeme zodat het probleem zichzelf oploste.”

Graeme was steevast te vinden in de buurt van de Groenplaats in zijn rolstoel. Hij werd bekend in Vlaanderen door zijn norse houding en opvliegend karakter maar tegelijk was hij ook erg gevoelig. “Achter elke norse man schuilt iets kwetsbaar. Hij brulde wel eens maar dat was een soort verdedigingsmechanisme. Je mag niet vergeten in welke situatie hij verkeerde. Je bent niet alleen dakloos maar je zit ook nog eens aan een rolstoel gekluisterd,” vertelt Haiyet. “Eén ding moet je hem nageven: hij was altijd heel eerlijk en oprecht.”

Maandag zullen Victor 5 en de stad de koppen bij elkaar steken om de begrafenis te regelen. “Wij zullen er zeker een persoonlijke touch aangeven. Ik kende Graeme achttien jaar, dat laat je niet zomaar achter je. We zullen hem zeker missen,” besluit Haiyet.