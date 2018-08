Dakappartement uitgebrand in Kerkstraat VTT

17 augustus 2018

08u40 0

In Antwerpen is een dakappartement op de hoek van de Kerkstraat en de Lammekensstraat vanmorgen volledig uitgebrand. Er vielen geen gewonden. Tijdens de brand was er een knal te horen. Die was afkomstig van een gasfles die ontploft is. Het restaurant Fonteintje op het gelijkvloers en het appartement op de eerste verdieping liepen rook en waterschade op. Het is nog niet duidelijk of ze bewoonbaar zijn.