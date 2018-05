Dagverse hoeve- en streekproducten in de kijker 25 mei 2018

03u05 0

De provincie en het netwerk Boeren & Buren hebben de aftrap gegeven van de Week van de Korte Keten (van 26 mei tot 3 juni) rond hoeve en streekproducten. Leerling-koks van PIVA maakten alvast heerlijke hapjes. "Circa één landbouwbedrijf op zeven neemt al deel aan de korte keten", zo rekent gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé (CD&V). Marleen De Gruyter weet er alles van. Zij startte drie 'buurderijen' op in Berchem, op 't Zuid en in Mortsel. "We brengen er verse topkwaliteit. We zitten al aan vijftig bestellingen per week in Berchem. Het voordeel van ons systeem - met online bestellingen - is dat je geen lidgeld betaalt en zélf bepaalt wat je koopt." (PHT)