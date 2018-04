Dageraadplaats verwelkomt 'verse' Italiaan 'Pici' 03 april 2018

Verse pasta's vind je voortaan in 'Pici' op de Dageraadplaats. Bezieler Michel Roose en zijn team laten groenten en kruiden aanrukken uit stadsmoestuin PAKT. En de pasta, die draait 'Pici' zélf met de hulp van de pastamachine, die - niet toevallig - in het midden van de zaak staat.

Liefhebbers van de Italiaanse keuken kennen 'Pici' als de dikke spaghettislierten van de 'Pici Cacio e Pepe', de klassieker met pecorino en zwarte peper. Maar sinds kort is het ook de naam van een nieuw Italiaans restaurant op de Dageraadplaats, gevestigd op de plek waar vroeger 'Primo' zat.





Volgens bezieler Michel Roose en David De Vocht, die de dagelijkse leiding neemt, wordt in 'Pici' enkel met verse, kwalitatieve producten gewerkt. "Net daarom hebben we een beperkte kaart", zegt Michel. "De klanten hebben de keuze uit 6 à 7 appetizers, 8 pasta's als hoofdgerecht met telkens één suggestie én 4 Italiaanse desserts zoals tiramisu of panna cotta."





"We werken samen met de stadsmoestuin PAKT van de coöperatie De Volle Grond", gaat Michel verder. "De groenten en kruiden die zij op hun daken telen, komen rechtstreeks naar ons. Onze pasta's draaien we zelf met onze pastamachine, die goed in het zicht van de klanten staat. We gebruiken '000-bloem', die is nog fijner dan de '00-bloem' die meestal wordt gebruikt."





'Pici' wil een vaste waarde te worden op de Dageraadplaats. "We hebben alle troeven in huis: de beste producten, een vlotte bediening én een toplocatie." (BJS)