Dageraadplaats verwelkomt ijsjeszaak 30 april 2018

02u38 0

Op de Dageraadplaats heeft Open Vld-lijstrekker Philippe De Backer zaterdag een nieuw ijssalon geopend: Gelateria Savini.





Eigenaars Susanna en Gianluca Savini zijn niet aan hun proefstuk toe: met Enoteca baat het koppel uit Emilia Romagna sinds 2014 al een stukje Italië uit in de wijk Zurenborg. Philippe De Backer: "Ik was al verzot op Enoteca, met hun legendarisch tagliatelle a la ragu, en nu komt daar nog een ijsjeszaak bij. Ik ben verheugd! Het toont opnieuw aan dat deze stad ondernemers uit alle windstreken bijeen brengt." Susanna en Gianluca: "Wij houden van Italië en België. Een gelateria openen net voor de zomer op de Dageraadplaats is onze twee landen samen brengen. Het is het sluitstuk van onze Enoteca." (BJS)