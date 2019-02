Dageraadplaats krijgt gloednieuwe speeltuin: “Heuveltjes, rubberen valdemping én speelwaterpartij” De nieuwe speeltuin moet in de herfst van 2019 klaar zijn BJS

De speeltuin van de Dageraadplaats wordt nog dit jaar volledig opnieuw aangelegd. Over de hele speelzone komt een rubberen valdemping. Het district Antwerpen voorziet ook een speelwaterpartij.

De speeltuin op de Dageraadplaats wordt al jaren erg intensief gebruikt en is aan vernieuwing toe. In 2018 gaven kinderen en jongeren hun mening over hoe de nieuwe speeltuin er moet uitzien. Hun wensen worden nu voorgelegd aan aannemers-ontwerpers van speeltuinen. De gekozen aannemer mag dan zelf een ontwerp voor de speeltuin maken en die na goedkeuring plaatsen.

Vaststaat dat de toekomstige speeltuin over de hele zone een rubberen valdemping krijgt, waar mogelijk komen er ook heuveltjes. Het district Antwerpen voorziet ook een speelwaterpartij. “De Dageraadplaats ligt in een stedelijke omgeving. In de zomer is het er erg warm en zo zullen de spelende kinderen de nodige verfrissing vinden.” En niet onbelangrijk: alle bomen blijven behouden.

De speeltuin moet in de herfst van 2019 klaar zijn. Er wordt bovendien aan de aannemer gevraagd om niet tijdens de zomer te werken zodat de kinderen zeker kunnen spelen tijdens de zomervakantie.