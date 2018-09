Dader steekpartij in cel voor poging doodslag 05 september 2018

Een 19-jarige jonge allochtoon uit Deurne is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging doodslag. Hij had vorige zondagochtend een andere jonge allochtoon aangevallen in de buurt van discotheek Ikon aan het Straatsburgdok. Al bij het binnenkomen van de dansclub hadden de twee groepjes jongeren een hoge borst opgezet naar elkaar.





Eenmaal buiten raakten de jongeren slaags. Een allochtone jongeman uit Edegem, net geen 18 jaar, kreeg een steek in de borst. De belagers sloegen op de vlucht. De vrienden van de jongen uit Edegem reden richting het ziekenhuis maar werden onderweg door een politiepatrouille opgemerkt. Zij verwittigden de hulpdiensten. De jongeman was kritiek en moest ter plaatse worden gereanimeerd.





De politie viel enkele uren later binnen in de woning van de messentrekker. Hij bleek niet thuis te zijn. Zondagnamiddag kwam hij zelf naar de politie voor een verklaring. De onderzoeksrechter liet hem daarop opsluiten in de gevangenis. (PLA)