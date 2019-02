Dader dodelijke schietpartij heeft spijt: “Hij wilde slachtoffers in de benen schieten” Patrick Lefelon

05 februari 2019

De 60-jarige Mehmet Y. heeft spijt van het drama dat hij afgelopen zaterdag heeft aangericht in de Brederodestraat. De man schoot toen op de Turkse neven Ozan en Emre Sogutlu nadat die het raam van pittazaak Adana Kebab had ingeslagen met een verkeersbord. Die zaak wordt uitgebaat door de zoon van Mehmet Y.

Advocaat Johan Vangenechten staat verdachte Mehmet Y. bij: “Mijn cliënt betreurt dat er een dodelijk slachtoffer is gevallen. Hij was in de buurt koffie aan het drinken. De familie zou kort erna samen lunchen in de pittazaak. Zijn zoon en ook zijn kleinkinderen waren al in de zaak toen ineens die twee mannen het raam insloegen. Mijn cliënt stapte naar buiten en hoorde zijn kleinkinderen krijsen van schrik. Dat heeft bij hem de klik gegeven om op de twee mannen toe te stappen. Hij wilde dat de aanhoudende pesterijen zouden stoppen. Hij wilde de mannen in de benen schieten.”

Mehmet Y. vuurde niet enkel in de benen. Emre kreeg een kogel in het hoofd en stierf dezelfde avond. Ozan werd ook in de buik geraakt en kan verlamd blijven. Na enkele minuten vuurde de vader nog drie schoten af waarbij ook een hulpvaardige voorbijganger in de bil werd geraakt.

Aanstaande vrijdag komen Mehmet Y. en zijn zoon Nihat voor de raadkamer. Die zal hun aanhouding allicht verlengen. De rest van de familie Y. is bang voor wraak. Enkele leden hebben Antwerpen verlaten. De Antwerpse politie blijft verhoogd toezicht houden in de wijk rond de Brederodestraat.