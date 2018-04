Daar is kabouter Eddy weer GEVONDEN OP CAFÉ: BEELDJE DAT BEERSCHOT HIELP WINNEN OP ANTWERP IN 2003 KRISTOF DE CNODDER

13 april 2018

02u35 0 Antwerpen Hoe zou het met kabouter Eddy zijn? Beerschottrainer Marc Brys gebruikte de tuinkabouter in 2003 als motivatie in de derby op Antwerp (en met succes). De afgelopen jaren verloor Brys zijn voormalige poulain uit het oog. In aanloop naar de derby van zondag vond uw krant Eddy terug in het Antwerpse café Pagadder.

De derby tussen Antwerp en (toen nog Germinal) Beerschot leverde in september 2003 een legendarische anekdote op. Beerschotcoach Marc Brys - die sinds vorig jaar opnieuw in dienst is op het Kiel - pakte die dag uit met een fantastische motivatietruc. Brys had iemand uit zijn technische staf op voorhand een tuinkabouter laten plaatsen in de bezoekerskleedkamer van de Bosuil. Brys maakte zijn spelers wijs dat Antwerp op die manier de spot dreef met de vele kleine spelers in de ploeg van Beerschot, waarna paars-wit enorm geprikkeld het veld op ging. Gevolg: Beerschot won met zware 0-4 cijfers. Achteraf biechtte Brys op dat de kabouter van hem kwam. Zijn spelers konden er om lachen en noemden het kleine ventje Eddy, naar toenmalig Antwerpvoorzitter Eddy Wauters.





Carl Hoefkens

In een interview op Beerschot-Wilrijks website beweerde Marc Brys eerder deze week niet te weten waar kabouter Eddy momenteel uithangt. "Ik denk dat Carl Hoefkens hem na die 0-4 mee naar huis heeft genomen", aldus Brys. Navraag leerde uw krant echter dat Eddy vandaag de dag niet in Hoefkens' bezit is, maar dat hij onderdak heeft gevonden in het Beerschotgezinde café Pagadder. "Via via is Eddy jaren geleden bij mij terecht gekomen", zegt cafébazin Myriam De Schepper. "Hij past hier perfect in het interieur, want ik heb binnen nog tal van andere paars-witte relikwieën."





Kabouter Eddy begrijpt dat hij naar aanleiding van de derby dit weekend nog eens van onder het stof wordt gehaald, maar eigenlijk blijft hij toch liever in de luwte. De voorbije jaren kwam hij niet veel meer buiten. Eddy ging nog mee naar Germinal Beerschots gewonnen bekerfinale in 2005 en een jaar later deed hij de Europese verplaatsing naar Marseille, maar tegenwoordig volgt hij het voetbal vooral op tv. In de Pagadder hebben ze Proximus TV en Telenet, dus kan hij alle matchen daar op zijn gemak bekijken.





Ook zondag zal je Eddy normaal niet zien op de Bosuil. "Zelf ga ik wel kijken in het stadion, maar ik ben niet van plan om hem mee te nemen", beweert 'pleegmoeder' Myriam. "Ik heb toch wat schrik om hem daar kwijt te spelen en tenslotte moet er ook iemand op het café passen (lacht). Hopelijk kunnen we achteraf aan de toog samen een feestje bouwen. Verliezen is zeker uit den boze, want er komen ook Antwerpsupporters in mijn café en dan gaan Eddy en ik het mogen horen."