Daar is de lente... daar zijn de ‘zadenbibs’ BJS

19 februari 2019

14u36 1 Antwerpen De lente staat voor de deur: hét moment voor de Antwerpse ‘zadenbibs’ om de deuren weer te openen. Na het openingsfeest op 23 februari zijn de zadenbibs volgens de gewone openingsuren open.

In de zadenbibs zijn gratis zaden te vinden van eetbare planten, medicinale planten, sierplanten en bloemen. Antwerpenaars die er zaden ontlenen, leren hoe ze zaden kunnen oogsten om ze daarna aan de zadenbib terug te geven. Een groep vrijwilligers maakt daarna de zaden schoon en labelt de zaden voor een volgend uitleenseizoen.

Schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws: “Biodiversiteit is van cruciaal belang voor onze stad. Willen we onze bijenpopulaties vergroten en versterken, dan moeten we ook zorgen voor genoeg planten en bloemen. Dankzij de zadenbibs kan elke Antwerpenaar daar een steentje aan bijdragen en zelf gaan experimenteren met het planten en oogsten van zaden.”

Antwerpenaars kunnen terecht in het EcoHuis in Borgerhout, in bibliotheken De Poort en De Vertellerij in Berchem en in bibliotheek Driehoek in Ekeren. Tijdens het openingsfeest op zaterdag 23 februari staan er bovendien heel wat activiteiten op het programma in het EcoHuis en bibliotheek Driehoek: van een expo ‘Minder grijs, meer groen’ tot een workshop ‘Een tomatenserre maken uit cd-doosjes’.