Da Lory opent pastawinkel HUISKAMERRESTAURANT WORDT SPECIAALZAAK NINA BERNAERTS

13 februari 2018

03u09 0 Antwerpen Het gekende huiskamerrestaurant Da Lory wordt een speciaalzaak. De chef van dienst - en ook letterlijk 'la mama' - Loretta Mezzanotte (65) gooit het na 45 jaar achter het fornuis over een andere boeg. "Een beetje minder werken en vooral geen avondwerk meer", klinkt het.

Momenteel wordt de hele zaak op de Oude Leeuwenrui nog opgeknapt. De muren kregen een nieuwe lek verf en een grote verstoog neemt nu de plaats in van het voormalige huiskamerrestaurant maar een snuif nostalige en retro blijft wel hangen. "We hadden hier amper plaats voor 16 mensen. En dat was goed. Maar ik ben nu 65 geworden, ik wil een beetje minder werken en ook geen avonden meer. Maar ik kon deze zaak niet omvormen naar een dagzaak, dan had ik niet genoeg omzet meer kunnen draaien. Met amper 16 plaatsjes was dat geen optie", vertelt Loretta.





Samen met dochter Niné Cipolletti (45) zorgt Loretta nu voor een nieuwe wind door de zaak. Samen zetten ze de familiezaak dus verder, hetzij in een andere vorm. "Echte verse pasta, dat is en blijft ons handelsmerk. Als je bij ons pasta koopt dan is dat de echte authentieke pasta, zonder additieven. Je moet hem dan ook snel klaar maken, anders wordt het slecht", zegt Niné. En die back-to-basics trekt de Italiaanse familie ook door in hun andere producten. "Lasagne met een dikke bechamel-saus, verschrikkelijk, dat zal je bij ons niet vinden. Enkel een bloemkool hoort in bechamel-saus. Wij maken echte verse lasagne met heel veel laagjes, vleessaus en parmezaan, zoals het hoort. Simpele gerechten maar wel heel lekker. Onze familie is afkomstig uit Trento, het Noorden van Italië maar we beperken ons niet tot één regio. Heel Italië heeft fantastische lekkere dingen te bieden."





Het restaurant zelf sloot de deuren al in december en komende maandag gaan de deuren terug open, en voor Loretta is het hoe sneller hoe liever. "Ik begin stilaan ongeduldig te worden. Ik wil weer aan het werk," klinkt het.





Grafisch vormgever

Voor dochter Niné wordt het wel terug aanpassen. "Ik ben eigenlijk grafisch vormgever. Ik stond jaren geleden wel mee in de zaak maar dat is ondertussen al lang geleden. Ik heb destijds wel het interieur van de zaak mee vorm gegeven maar voor de rest had ik er weinig mee te maken. Nu stap ik er dus echt mee in. Gelukkig weten we al dat het tussen ons wel zal lukken, dat is niet altijd even gemakkelijk maar we weten dat we het kunnen."





Naast de delicatessenzaak zal Da Lory ook aan huis catering doen. "We zullen dat combineren. Daarom zijn we om te beginnen ook enkel open in de week. We willen rustig beginnen en zullen zien hoe het draait. We moeten ook nog afwachten hoe de nieuwe winkel hier in de buurt zal draaien."