CVO Vitant is nieuwe naam voor koepel provinciaal volwassenenonderwijs ADA

19 februari 2019

10u36 0 Antwerpen Het provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs gaat voortoon verder onder de naam CVO Vitant. Dat wordt de nieuwe koepelnaam voor Toekomstonderwijs, CVO Sopro en CVO Provincie Antwerpen die samensmelten tot een groot opleidingscentrum.

CVO Vitant zal in totaal zo een 5.561 cursisten tellen, verdeelt over zes campussen. Voorlopig want op termijn zal campus AP verdwijnen. De opleiding tot leerkracht zal immers door de hogeschool zelf gegeven worden. De samensmelting komt er op vraag van de Vlaamse regering. Die stelde dat de centra voor volwassenenonderwijs moesten groeien en meer dan 700.000 lesuren moeten aanbieden. Door die verschillende opleidingen nu onder één koepel te brengen, kan er aan die voorwaarde voldaan worden.

Voor de cursisten zal er weinig veranderen en ook op de praktijk zal de samensmelting weinig invloed hebben. Maar voor de organisatie betekent dit dat de expertise tussen de verschillende opleidingen gemakkelijker gedeeld kan worden. “Bij CVO Vitant krijgen cursisten veel keuzemogelijkheden binnen het opleidingsaanbod en kunnen ze nog meer rekenen op ondersteuning en begeleiding”, zegt directeur Ann Cleemput. “We bundelen onze krachten en leren van elkaars sterke punten, en daar varen onze cursisten alleen maar wel bij.”