Curator laat failliete dancing Publik leeghalen 14 maart 2018

02u37 0 Antwerpen De Publik, de failliete discotheek vlakbij de Stadswaag, is gisteren leeggehaald. De inboedel zal door veilinghuis Hammertime verkocht worden. De goederen, waaronder hoogtechnologische audio- en videoapparatuur, zullen tussen 10 en 24 april online geveild worden.

Sinds deze zomer is de Publik gesloten. De dancing kreeg geen nieuwe milieuvergunning wegens 'afgeleide hinder', zoals stoeprokers, lawaai van nachtbrakers en zwerfvuil. Omdat een procedure voor de Raad van State te lang zou duren en bovendien erg prijzig is, besliste de uitbater om zelf de boeken neer te leggen. De rechtbank van koophandel sprak twee weken geleden het faillissement uit. Twee medewerkers zijn hun job kwijt.





De voormalige cinemazaal in de Lange Brilstraat werd in de jaren 80 omgebouwd tot een nachtclub, Pool 35. In de jaren daarna namen de dancings Surplus en De Cinema hun intrek in het statige gebouw. In 2009 werd de nachtclub omgedoopt tot de Publik. Gedurende de week de studentenclubs er hun vaste stek, in de weekends zwaaiden de deuren voor iedereen open. (BJS)