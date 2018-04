Crown blikkenfabriek wordt voetbalcentrum 27 april 2018

Voetballiefhebbers kunnen vanaf zondag hun hartje ophalen in de voormalige Crown fabriek in Hoboken, nu omgedoopt tot de Blikfabriek. Garrincha voetbal neemt als een van de eerste zijn intrek in de oude fabriek met zes kunstgrasveldjes. Bij Garrincha wordt er vijf tegen vijf gespeeld om een met borden omzoomd speelveld. Dit gebeurt met geheel eigen regels die het spel sneller maken. Op 28 april vindt er een eerste Garrincha tornooi plaats, met 50 ploegen. Vanaf 30 april kunnen de veldjes ook afgehuurd worden voor bedrijfsuitjes of een potje bubble voetbal in een opblaaspak.





De Blikfabriek is de tijdelijke creatieve invulling van de oude Crown-site in Hoboken. In afwachting van de volledige herontwikkeling van de site kregen naast het voetbal ook het creatieve textielatelier Ietstof al een plekje op de site. (DILA)





