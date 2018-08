Crowdfunding voor oud Beerschot-stamnummer 13 24 augustus 2018

Beerschot Wilrijk-supporter Kristof Tyssen is een online crowdfunding gestart om het oude stamnummer 13 van Beerschot terug te kopen. Daarvoor is minstens 40.000 euro nodig. De teller stond na een dag op ruim 200 euro.





Tyssen kondigde zijn actie aan op Facebook, op één van de supportersfora. Hij kreeg snel bijval. Tyssen wil de terugkoop van stamnummer 13 vooral bespreekbaar maken bij het bestuur. "Als wij het bedrag niet halen tegen het einde van het jaar, stort ik het terug op de rekeningen van Armata Viola en B13 voor een paar mooie spandoeken", zegt Tyssen.





Stamnummer 13 hing samen met Beerschot VAC dat in 1999 zijn laatste adem uitblies, voor het opging in een fusie met Germinal Ekeren. 40.000 euro - een tarief uit 2013 - is het bedrag voor een club uit 1B. In 1A zou het 50.000 euro kosten.





(PHT)