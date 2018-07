Crowdfunding voor begrafenis van slachtoffer caféruzie 23 juli 2018

De vrienden van Michel Cleutjens proberen geld in te zamelen om de uitvaart van Michel te kunnen bekostigen. De 52-jarige Michel Cleutjens overleed op 14 juli nadat hij al een week in coma lag na een caferuzie. In de nacht van 6 op 7 juli kwam Cleutjens bij een handgemeen in een café in de Van Arteveldestraat hard op de stoep terecht. Hij liep een schedelbreuk op en overleed een week later in het ziekenhuis. "We willen voor Michel een waardig afscheid", vertelt goede vriend Herman Poupaert. "Maar een begrafenis kost veel geld en de familie van Michel heeft het financieel niet gemakkelijk. Een OCMW-begrafenis is mogelijk maar dat vinden we te min voor een warm persoon als Michel. Hij stond altijd klaar voor iedereen dus nu moeten wij er voor hem zijn." De 24-jarige man die de fatale klap uitdeelde, gaf zichzelf afgelopen woensdag aan bij de politie. De crowdfunding-pagina kun je bereiken via www.gofundme.com/een-waardig-afscheid-voor-michel.