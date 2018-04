Crowdfunding Ringland 17 april 2018

02u34 0

Burgerplatform Ringland heeft bij zijn crowdfundingactie, om twee bijkomende studies rond de overkapping van de Antwerpse ring te financieren, in totaal ruim 64.000 euro opgehaald. Dat is een pak meer dan de benodigde 40.000 euro.





De eerste studie draait rond het Oosterweel-light concept dat Ringland verkiest om het Oosterweelknooppunt volledig overkapbaar te maken. De tweede studie zoekt naar oplossingen voor de 'gaten' in de overkapping, die noodzakelijk zijn voor de tunnelveiligheid op het tracé. (BJS)