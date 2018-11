Crisis in diamant: opnieuw elf ontslagen bij certificatenlab HRD Antwerp Philippe Truyts

15 november 2018

21u18 0 Antwerpen Bij HRD Antwerp, dat diamantcertificaten aflevert, zijn donderdag elf werknemers ontslagen: zes arbeiders en vijf bedienden. Nog geen vier maanden geleden verloren tien mensen er hun baan. Het bedrijf is een commerciële dochter van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). De voorbije jaren waren er al enkele grote ontslagrondes.

Afgelopen zomer werd bij HRD Antwerp een crisismanager aangesteld. Die heeft een toekomstplan opgemaakt om het bedrijf uit het slop te halen. “We rollen een nieuwe strategie uit en focussen ons op India en China, twee groeimarkten”, zegt woordvoerster Laurence Vandenborre. “In twee bewegingen moesten we 21 werknemers laten gaan, maar daar blijft het bij.”

Vakbondssecretaris Patrick De Backer (ABVV) ziet het somberder in. “Als er niet meer werkvolume komt, vrezen we dat er begin volgend jaar een nieuwe ontslaggolf volgt. Met 200-300 stenen per dag lukt het niet. En de concurrentie zit niet stil. Zo wil GIA (ook een diamantlab, red.) fors uitbreiden in Antwerpen.”

Er blijven nu nog 103 jobs over bij HRD Antwerp.