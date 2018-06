Crimineel op verlof overvalt Luc (78) DADER DIE NIET TERUGKEERDE NAAR CEL RISKEERT 14 JAAR JONATHAN BERNAERTS

07 juni 2018

02u27 0 Antwerpen Het Antwerpse parket eist 14 jaar celstraf tegen de zware crimineel die Luc Van den Bogaert (78) begin dit jaar in zijn eigen woning overviel, knevelde en beroofde. De dader stond op het moment van de feiten geseind: hij was niet teruggekeerd uit penitentiair verlof.

"Hoe is het mogelijk dat de dader - een crimineel met een lang strafblad - op penitentiair verlof mocht?" Zo luidt de kritiek aan het adres van de Belgische justitie na de dodelijke schietpartij in Luik vorige week.





Precies dezelfde vraag stelt Luc Van den Bogaert (78) zich al sinds begin dit jaar. De bejaarde man werd in zijn woning in de Harmoniestraat in Antwerpen overvallen, gekneveld en bestolen. De dader? M'Hamed Lahzal (53), een recidivist die na zijn penitentiair verlof niet was teruggekeerd naar de gevangenis van Beveren. Daar zat hij een straf van 8 jaar uit voor een homejacking uit 2015.





De overval op Luc gebeurde in de nacht van 22 op 23 januari 2018. "Rond half 12 werd er aangebeld", vertelt Luc. "Aan de deur stond een man die zei dat hij hulpbehoevend was. Ik ben een goede mens en nam hem mee naar binnen. Hij kreeg eten en drinken. We keken zelfs wat televisie."





De sfeer was omgeslagen toen Lahzal om geld of goud begon te vragen. "Ik vertrouwde het zaakje niet meer en vroeg aan de man om te vertrekken."





Vastgebonden

"Hij ging door het lint. Hij verwondde me met een keukenmes en een schaar en bond me daarna vast met de draden van mijn tv en videorecorder. Hij pikte mijn portefeuille en laadde ook nog eens twee koffers vol met mijn persoonlijke spullen."





Nadat Lahzal vertrokken was, had het slachtoffer zich deels kunnen losmaken. Enkel gekleed in zijn ondergoed en nog half gekneveld met de kabels had hij zich in het AZ Monica aangeboden. De dokters stelde een kaakbreuk en verscheidene snijwonden vast. De gebeurtenissen hadden Luc zo aangegrepen dat hij blijkbaar een klein hartinfarct had gemaakt. Verdachte Lahzal werd kort daarna ingerekend nadat hij met de bankkaart van zijn slachtoffer geld had proberen af te halen.





Bij de politie ontkende Lahzal de feiten met klem: "Ik ben hier het slachtoffer. Die man heeft mij onder bedreiging van een pistool meegenomen naar zijn huis. Omdat ik niet wilde ingaan op zijn seksuele avances, heb ik zijn bankkaart gekregen." Die uitleg houdt volgens de procureur geen steek: Lahzal riskeert 14 jaar cel.





"Wat ik heb meegemaakt, wens je niemand toe", zucht Luc na afloop van het proces. "Ik ben het vertrouwen in de mens een beetje zoekgeraakt. Nooit meer zal ik iemand zomaar binnenlaten. Ik hoop dat die man zwaar wordt gestraft en dat ze hem niet meer met verlof sturen."





Vonnis op 26 juni.