Creatievelingen en ondernemers verzamelen in oude boeienloods aan het MAS: “Onder Stroom moet laagdrempelige hotspot worden” Sander Bral

01 maart 2019

19u14 0 Antwerpen Een artistieke krachtcentrale. Zo noemt de vzw achter het kersverse Onder Stroom zich. Elf Antwerpse kunstenaars, creatievelingen en ondernemers bezetten samen de oude boeienloods aan het MAS. “Onder Stroom moet dé hotspot worden waar creatieve geesten carte blanche krijgen.”

Voor de tijdelijke invulling van de beschermde boeienloods aan het Eilandje ging AG Vespa op zoek naar een geschikt project. Binnen ten vroegste twee jaar krijgt het gebouw een nieuwe bestemming. Het beste dossier werd ingediend door vzw Onder Stroom, die de sleutel van het pand minimum twee jaar in handen krijgt.

“Met elf partners hebben we een vzw opgericht om van de boeienloods een artistieke broedplaats te maken”, zegt Frederik Van den Bril van Onder Stroom. “Onder Stroom werkt met drie pijlers waarvan de eerste ‘maken’ is. In onze kantoorruimte en ateliers kunnen kunstenaars en ondernemers hun ideeën op elkaar aftoetsen. Wat kunnen bijvoorbeeld een creatief webbureau en pakweg een tuinaanlegger elkaar te bieden hebben?”

Leuk feestje

“Wij houden ook enorm van een leuk feestje”, gaat Frederik verder. “Wat ons bij de tweede pijler ‘vermaken’ brengt. We hebben een bar en een evenementenruimte waar iedereen zijn eigen ding mee kan doen. Volgende week palmt vrouwenorganisatie RoSa vzw Onder Stroom in op internationale vrouwendag en met het feest Plane’arium staat er ook al een knotsgekke ruimtereis op het programma. Wat als er morgen een bende punkers binnen wandelt omdat zij hier graag een punkfeest willen organiseren? Graag zelfs, wij willen zo laagdrempelig mogelijk zijn.”

“Onze laatste grote doelstelling is ‘verbinden’. We willen buurtbewoners, Antwerpenaren en creatieve geesten van buiten de stad betrekken in ons project”, benadrukt Frederik. “We gaan lezingen en workshops organiseren op een heel erg open manier, het is niet de bedoeling om een gesofisticeerd cultureel centrum te worden. Iedereen met een leuk idee is welkom.”

Karaoké

Onder Stroom opende vrijdagnamiddag officieel de deuren met een staalkaart van wat de locatie de komende maanden en jaren nog zal brengen. Een filosofisch debat, een workshop muziek maken op basis van codes en algoritmes, karaoké, kantoorgolf, pingpong, een concert van King Dick en een bom van een afterparty.

De vzw bestaat uit ontwerpers Atelier Bontekoe Van Put en Atelier Scheldeman, creatieve platformen Goe Bezig en Undefined met haar nevenproject King Of Pong, videokunstenaars Cameltown, karaoké-bakfiets The Great Karaoke Reef, architecten Studio Grün en Ellen Verbiest, creatieve doe-het-zelver Bram Van Bree en Frederik Van den Bril zelf, journalist bij VICE en copywriter.

“We hopen dat Onder Stroom langer kan blijven dan twee jaar”, lacht Frederik. “Als dat niet mogelijk is, gaan we op zoek naar een andere locatie. Onder Stroom zal hoe dan ook blijven bestaan.” Alle informatie over vzw Onder Stroom en de elf partners vind je terug op deze website.