Coolste vakantiejob van het land: 3 maanden shoppen in Wijnegem op kosten van de baas David Acke

08 mei 2018

09u05 327 Antwerpen Moest er een titel zijn voor 'perfecte vakantiejob', dan zou de vacature die het marketingteam van Wijnegem Shopping Center uitstuurde, een grote kanshebber zijn.

Het team zoekt een student die vier weken lang wil shoppen met een budget van 1.500 euro en daarvoor nog eens rond de vijftien euro per uur krijgt. In ruil beheert de student de sociale media van het shopping center. "We zijn ons bewust dat dit een droomvakantiejob is. We hopen dan ook op heel veel reacties. De student mag die 1.500 euro vrij spenderen en de kleren die gekocht worden houden. Daar bovenop krijgt hij of zij ook een mooi loon uitbetaald. We kunnen ons voorstellen dat dit een mooie springplank kan zijn voor jongeren die zich willen lanceren als influencer op sociale media. Daarnaast staat het ook gewoon mooi op je cv", vertelt Katrien Geysen.

Solliciteren met filmpje

De student maakt deel uit van het marketingteam. "Voor ons is dat een heel interessante denkoefening om onze marketing eens uit handen te geven en een student onze sociale media te laten beheren." De student werkt vier weken lang en mag die verspreiden over de maanden juli, augustus en september. Uiteraard moet shoppen een echte passie zijn en moet je de kneepjes van de sociale media onder de knie hebben.

Solliciteren kan nog tot 31 mei met een filmpje van maximaal twee minuten waarin je uitlegt waarom jij de ideale ambassadeur bent met een link naar je cv. Mailen kan naar hallo@wijnegemshoppingcenter.be.