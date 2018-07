Controle geseind voertuig levert drie arrestaties op 07 juli 2018

02u37 0

Een hoofdinspecteur van de Antwerpse lokale politie die op weg was naar huis merkte woensdagnamiddag een verdacht voertuig op in de Lange Kievitstraat in het centrum. De auto met Spaanse nummerplaat bleek internationaal geseind als gestolen. De hoofdinspecteur verwittigde meteen zijn collega's om de verdachten te controleren. Bij aankomst van de politie probeerden de zes verdachten aan de controle te ontkomen. De aanwezige ploegen konden na een korte achtervolging drie verdachten vatten en arresteren. Geen van de verdachten wou een identiteitsbewijs voorleggen, maar na controle werden onder meer Zuid-Amerikaanse identiteitsdocumenten aangetroffen. In het voertuig vond de politie onder meer verschillende handtassen, wat mogelijk duidt op een rondtrekkende groep gauwdieven. De politie onderzoekt de zaak. (BSB)