Contrair houdt open air festival 08 juni 2018

De groene oase van het Antwerpse Noordkasteel wordt het decor van een gloednieuw festival. De pop-up club Contrair verliet op 1 januari de loodsen in de Montevideostraat maar trekt dus nu naar buiten met liefst drie stages. Contrair Open Air wil de beste elektronische muziek, beeldende kunst en lekker eten samenbrengen op 23 juni. Het festival programmeert een combinatie van internationale smaakmakers Job Jobse (NL), Joy Orbison (UK), Shanti Celeste (Chili) en binnenlandse helden als Lefto, Faisal en mede-organisator Hush Hefner. Het derde podium, Café Contrair, zal ingericht worden als een authentiek vlaams café. Je kan er kaarten, pietjesbak spelen, om 14 uur de match van de Rode Duivels meepikken of genieten van de dj's die wonnen op Concours Contrair.





Tickets voor het festival zijn te koop via contrair.be. (DILA)