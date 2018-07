Containerschip botst in Deurganckdok 30 juli 2018

Een kustvaarder geladen met containers is zondagochtend rond 2 uur tegen de kaaimuur van het Deurganckdok in Doel gebotst. Daarbij heeft het schip flinke averij opgelopen: het verloor zijn roer. De haven en het dok zijn toegankelijk gebleven.





De Heinrich Schepers, een zes jaar oud containerschip van 152 meter lang dat op weg was naar het Deurganckdok, kwam zondagnacht in de problemen door een motordefect. Het schip botste aan de ingang van het dok tegen de kademuur. "Dat heeft enkel schade veroorzaakt aan de metalen muur die moet beletten dat zich slib ophoopt in het dok", zegt Freddy Aerts van de Vlaamse dienst Maritieme Toegang. "Daardoor zullen wat steunpalen verbogen zijn. Dat moeten we nu uitzoeken." Het schip had de MPET-terminal als bestemming. "We lossen de lading daar nu", zegt woordvoerster Caroline Creve. "Nadien volgt een inspectie om de averij vast te stellen." (PHT)