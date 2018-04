Containerparken 's woensdags langer open 07 april 2018

Met april op de kalender houdt de stad de containerparken langer open op woensdag. Tot eind september kunnen inwoners er terecht van 12 tot 20 uur. Op de andere weekdagen is dat van 9 tot 17 uur. In het weekend zijn de containerparken open van 8 tot 16 uur.





Opgelet: het containerpark van Borgerhout is momenteel dicht door werken. (PHT)