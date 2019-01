Containerpark Luchtbal opent op nieuwe locatie ADA

23 januari 2019

10u29 0 Antwerpen Het containerpark Luchtbal sluit op 26 januari en verhuist naar de Singaporestraat, dicht bij de oude locatie. Op vrijdag 1 februari gaat het nieuwe containerpark daar open.

Het containerpark Luchtbal op de Noorderlaan sluit op zaterdag 26 januari om 16 uur definitief de deuren. In de plannen voor de vernieuwde Havana-site komt op die plek een park-and-ridezone. Van 28 tot 31 januari wordt het containerpark verhuisd en kunnen de bewoners terecht in de andere containerparken van de stad. Het meest nabije bevindt zich in de Belcrownlaan 1A in Deurne. Op vrijdag 1 februari vanaf 9 uur gaat het nieuwe containerpark in de Singaporestraat 99 open voor de eerste bezoekers.