Conservatorium mag als eerste master Dans organiseren NBA

15 november 2018

16u18 0 Antwerpen Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen mag vanaf 2020 de master Dans organiseren. Het is voor het eerst in Vlaanderen dat er een master Dans wordt gegeven. De bachelor ‘Dans’ blijft gewoon bestaan.

De nieuwe masteropleiding werd ontwikkeld door een kernteam van coördinatoren en docenten van het Conservatorium. Ook studenten, alumni, artiesten, onderwijspartners en kunstorganisaties werden bevraagd. “De vraag naar een masteropleiding Dans leefde al enige tijd in de opleiding en het veld,” zegt Stefaan De Ruyck, hoofd van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. “Met deze opleiding maken we ons aanbod nóg vollediger.”

De opleiding, die zich richt op afgestudeerde bachelorstudenten als dans- en bewegingskunstenaars die al enige tijd werkzaam zijn, heeft een internationaal profiel en zet in op de ontwikkeling van de competentiedomeinen embodiment (de belichaming van ervaringsgerichte kennis en vaardigheden), artistic practice (het definiëren en beoefenen van de artistieke praktijk) en research (onderzoek naar nieuwe kennis, ideeën en methodologieën rond dans- en bewegingspraktijk).

Artistiek onderzoek

Ze biedt studenten de mogelijkheid om hun bewegingspraktijk te bevragen, te focussen op artistiek onderzoek en hun werk te linken aan een bredere maatschappelijke context. De master, die zowel in het Nederlands als het Engels zal worden aangeboden, telt 60 studiepunten en wordt in vier modules, gespreid over twee jaar, aangeboden waardoor het combineerbaar is met de praktijk.

“Het programma stelt danskunstenaars in staat te focussen op hun eigen ‘embodied artistic research’. Met het lichaam als focus, is de tijd en ruimte voorzien voor reflectie, discussie, oefening, vertaling en het manifesteren van individuele artistieke visies”, vertelt Natalie Gordon, coördinator Dans.

De bacheloropleiding Dans van het Conservatorium zal een professionele opleiding blijven. Dansers die van de professionele bachelor doorstromen naar de academische master Dans volgen eerst een schakelprogramma van 45 studiepunten. Toekomstige studenten zullen wel moeten slagen voor een toelatingsproef.