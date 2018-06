Congres rond duurzame en ethische diamant 19 juni 2018

Antwerpen is de hele week gaststad voor de 'Kimberley Process Meeting'. 81 landen die meer dan 99 procent van de handel in ruwe diamant vertegenwoordigen, praten over de strijd tegen conflictdiamant. Een hoogtepunt van de week is de gala-avond woensdag. Dan wordt de nieuwe collectie ethische diamantjuwelen van het in 2015 gelanceerde 'My Fair Diamond' voorgesteld. Antwerpen speelt sinds 2003 een leidende rol in het Kimberley Process: een internationaal certificatenschema dat de handel in ruwe diamant regelt. Conflictdiamanten - waarvan de verhandeling dient om wapens te kopen - hebben daarin geen plaats. Eén van de forums gaat over het winnen van diamant in rivierbeddingen of aan kustlijnen. Tien miljoen arbeiders en families verdienen er hun brood mee.





Sinds de start van het Kimberley Process daalde de handel in conflictdiamant van 15 procent naar minder dan 1 procent. (PHT)