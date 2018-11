Conflictvrij maken kruispunten A12 duurt langer Dieter Lizen

22 november 2018

19u40 0

Sinds 14 november voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit aan vijf kruispunten langs de A12 in Aartselaar en Wilrijk. Met aangepaste lichtenregelingen en infrastructuuraanpassingen worden de zwarte kruispunten veiliger en maximaal conflictvrij gemaakt. De kruispunten worden later vrijgegeven dan verwacht. Dit was gepland tijdens het laatste weekend van november en het eerste weekend van december. Omwille van de koude nachttemperaturen vorderen de slijpwerken voor de tellussen echter trager dan gepland. Daardoor schuiven de weekends een week op naar de eerste twee weekends van december. Voor het verkeer blijft de hinder tijdens de voorbereidende werken beperkt. ’s nachts moet het verkeer op de A12 en de N177 soms over één rijstrook in plaats van twee. Aan het kruispunt met de Terbekehofdreef, waar de werken wat uitgebreider zijn, wordt op de A12 en de N177 ook overdag afwisselend één rijstrook ingenomen. Tijdens de weekends van ingebruikname zal de verkeershinder het grootst zijn.