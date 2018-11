Confettifestijn elrow Town krijgt tweede editie met camping Dieter Lizen

20 november 2018

Het dancefestival elrow Town krijgt op zaterdag 6 juli een tweede editie aan het domein Middenvijver op Linkeroever. Nieuw dit jaar is de preparty een dag eerder én de camping naast het festival waar iedereen kan overnachten. De eerste editie in 2018 kon bogen op schitterend weer en 15000 uitzinnige feestvierders. De dj line-up van de tweede Antwerpse editie van het house- en technofestival wordt pas later bekend gemaakt. Wie er zeker zal bij zijn is de eigenzinnige Rowmea, beste vriend van supermascotte en opperkip Rowgelia, het boegbeeld van het festival. elrow zet niet alleen de beste underground-dj’s op de affiche, het gebruikt ook tientallen gekke beesten, kilo’s confetti en veel opblaasbare figuurtjes om er een nog meer onvergetelijke dag van te maken.