Concessie Hessenhuis verlengd tot 2029 BJS

01 februari 2019

15u48 0 Antwerpen De huidige uitbater van het Hessenhuis, aan de hoek van de Falconrui en het Hessenplein, mag de bekende holebibar nog zeker tot 2029 openhouden. De stad Antwerpen heeft een nieuwe concessie voor negen jaar uitgereikt.

In 1993 maakte Ludo Smits, later uitbater van de discotheek Red & Blue, van het historische Hessenhuis een holebicafé. Dat is het, tegenwoordig onder Lode Robbrecht, nog steeds.

Omdat de concessie verliep, lanceerde AG Vespa, de vastgoedbeheerder van de stad, in oktober 2018 een oproep naar kandidaat-uitbaters. Slechts één kandidaat meldde zich: de huidige uitbater. Na beraad heeft een jury beslist om de vennootschap van Robbrecht een nieuwe negenjarige concessie toe te kennen. De vergunning start op 1 april 2020 en eindigt op 31 maart 2029.

Het Hessenhuis is een fraai historisch gebouw uit de 16de eeuw. Op vraag van Duitse kooplieden werd het opgericht als ‘Coophuys’ waar wagens gelost en geladen werden. De naam verwijst naar de hessenwagens, overdekte wagens die voortgetrokken werden door paarden, en het drukke handelsverkeer met Zuid-Duitsland. Het gebouw heeft doorheen de eeuwen verschillende functies gehad zoals protestantse bidplaats, kazerne, brandweerpost, stadsmagazijn en tentoonstellingszaal.

