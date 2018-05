Concert laat je slapen in kathedraal 19 mei 2018

In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal zal op 7 september het concert Sleep gespeeld worden van de Duitse componist Max Richter. Dat stuk duurt zo een acht uur. Speciaal voor die gelegenheid worden de stoelen aan de kant geschoven en krijgt het publiek elk een bed. Voor de compositite liet Richter zich inspireren op het werk van barokcomponist Bach waardoor het concert helemaal past binnen het festival Antwerpen Barok 2018. Het concert van Sleep zal het enige zijn in België en waarschijnlijk de eerste en meteen ook de laatste keer in een kerk. Een wereldprimeur dus. (ADA)