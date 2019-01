Conceptstore MOOSE in the CITY richt bibliotheek DIVA in ADA

30 januari 2019

De volledige bibliotheekcollectie van DIVA is opnieuw voor het publiek toegankelijk. In een ingerichte leeszaal ontdekt de bezoeker gespecialiseerde magazines, kostbare werken en naslagwerken uit de onderzoeksbibliotheek. Voor de inrichting van het interieur sloot DIVA een sponsorovereenkomst af met de Scandinavisch geïnspireerde conceptstore MOOSE in the CITY. De conceptstore tekende samen met DIVA de inrichting van de leeszaal uit. Ze koos voor de populaire String rekken en meubilair van het merk Normann Copenhagen. Het museum mikt op een breed publiek van zowel onderzoekers, studenten als particulieren met een brede interesse voor edelsmeedkunst, juwelen en diamant.

DIVA’s bibliotheekcollectie telt ongeveer 23.000 publicaties en is één van de belangrijkste gespecialiseerde collecties in België met uniek documentair materiaal.

De leeszaal is vrij te bezoeken op donderdag en vrijdag tussen 10 uur en 12 uur en tussen 13 uur en 17 uur en elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 10 uur en 13 uur. Op maandag, dinsdag en tijdens schoolvakanties is het enkel mogelijk om op afspraak de bibliotheek te bezoeken.