Complimentendag in Centraal Station "Louis, zó lelijk ben je niet" 02 maart 2018

02u41 0

Iedereen krijgt wel eens graag een complimentje maar omdat we met ons allen vaak druk in de weer zijn, wordt het geven van een complimentje wel eens vergeten. Daarom werd 1 maart uitgeroepen tot Complimentendag. Voor die gelegenheid plaatste het bedrijf Pilot een grote witte wall in de hal van het Centraal Station van Antwerpen. Iedereen die even tijd had, kon er zijn complimentjes neerschrijven. "Jullie zijn allemaal geweldig", "Aan iedereen een beetje warmte" en "Je bent goed zoals je bent." Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele complimenten. Naast enkele algemene boodschappen zagen anderen dan weer hun kans om iets persoonlijker te gaan. Zo schreef iemand: "Louis, zo lelijk ben je niet" of "Compliment voor mijn vrouwtje die het zo lang volhoudt met mij". Uiteraard is het niet verboden om ook vandaag een complimentje uit te delen. (ADA)