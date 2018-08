Comics Station lanceert oppasdienst terwijl ouders gaan shoppen 30 augustus 2018

Gaan shoppen met kleine kinderen is niet altijd een pretje. De Gezinsbond heeft een oplossing voor verveling en bijkomend gezeur dankzij een samenwerking met het strip-pretpark Comics Station.





"Een dagje shoppen zorgt geregeld voor de nodige stress en frustraties bij ouders en kinderen", zegt Steven Troch van Comic Station. "Vanaf het moment dat de eigen garderobe is aangedikt, gaat het voor de kinderen meestal veel te traag als ook de ouders nog eens naar de nieuwe collectie willen kijken. Met deze nieuwe samenwerking willen we leden van de Gezinsbond deze frustraties besparen. Vanaf het moment dat de kinderen hun spulletjes hebben uitgekozen, kunnen ze samen met een oppasser van de Gezinsbond naar Comics Station indoor pretpark. Terwijl de ouders in alle rust verder shoppen, amuseren de kinderen zich daar volop", zegt Comics Station.





Zware meerkosten zijn er voor de ouders niet aan verbonden. De babysitter krijgt een gratis ticket voor Comic Station, de kinderen mogen binnen aan verminderd ledentarief en ontvangen een gratis drankje bovenop. Wel betaal je de normale 4 euro per uur plus 1,5 euro per oppasbeurt voor verzekering voor de oppas.





"We zijn echt benieuwd naar het succes van deze nieuwe samenwerking. Dankzij de centrale ligging van Comics Station, vlakbij het station Antwerpen-Centraal en op slechts vijf minuten wandelafstand van de Meir, is dit ideaal voor ouders die even de handen vrij willen hebben om eigen inkopen te doen", zegt de Gezinsbond. Het initiatief start op 2 september.





(DILA)