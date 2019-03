Collega’s geven kuiper waardig afscheid Redactie

06 maart 2019

18u28 0 Antwerpen Met een laatste groet in het funerarium van het Schoonselhof hebben dokwerkers woensdag afscheid genomen van Burt Van Bulck. De man overleed aan complicaties na een ongelukkige val.

De 54-jarige Burt Van Bulck was enige tijd geleden ongelukkig ten val gekomen. De man was in de coma geraakt maar na vijf dagen weer ontwaakt. Zijn revalidatie zou van lange duur zijn. Vorige week woensdag traden echter complicaties op die Burt niet overleefde.

Het zag ernaar uit dat Burt een eenzaam afscheid zou krijgen. Hij had geen familie. Het Antwerpse OCMW nam de organisatie voor de eenvoudige begrafenis op zich. Dat konden zijn collega’s moeilijk aanvaarden. Met een geldinzameling onder de dokwerkers zorgden de kuipers ervoor dat Burt nog een laatste keer in de bloemen werd gezet.