Cokevangsten in binnen- en buitenland volgen elkaar in ijltempo op 09 maart 2018

02u40 0 Antwerpen Gigantische cocaïnevangsten blijven elkaar in ijltempo opvolgen, zowel in Zuid-Amerika als in de Antwerpse haven. Vorige week was het prijs in Brazilië: 1,3 ton cocaïne (met bestemming Antwerpen) zat verstopt in containers met bouwmateriaal.

Zoals wel vaker in Zuid-Amerika gebeurt, pronken de autoriteiten met grote drugsvangsten die voor Europa bestemd zijn. Dat was vorige week niet anders. De douane ontdekte in de haven van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro immers 1,3 ton cocaïne. De drugs zaten verstopt in sporttassen, die waren verdeeld over twee containers met bouwmateriaal. In de ene container werd 500 kilo gevonden, in de andere zat 800 kilo verstopt.





Volgens lokale media, die zich bij politiebronnen informeerden, waren de containers met drugs bestemd voor de Antwerpse haven. De straatwaarde: zo'n 65 miljoen euro hebben. Opmerkelijk: op de pakketjes waren logo's aangebracht, zoals dat van fastfoodketen McDonalds. Vermoedelijk kunnen criminelen op die manier de afzender en de bestemmeling achterhalen.





Eerder deze week onthulde de Columbiaanse defensieminister dat er in zijn thuisland een partij van liefst 5 ton in beslag was genomen. Opnieuw zou de lading voor de Antwerpse haven bestemd zijn geweest. De drugs zaten verstopt tussen dozen met bananen. De waarde wordt geschat op 300 miljoen euro.





Nu al 14 ton

Ook in Antwerpen worden reuzenvangsten gedaan. Zo werd dit jaar na twee maanden al een record gevestigd: in totaal werd al 14 ton cocaïne in beslag genomen - evenveel als in 2015 in een heel jaar. Eind februari werd een lading van 4,5 ton gevonden in een container met bananen.





De douane beloofde bij de voorstelling van het Stroomplan extra manschappen en materieel in te zetten voor de strijd tegen de cocaïne-invoer via de haven. (BJS)