Cokemadam riskeert vijf jaar cel Patrick Lefelon

12 april 2019

17u58 0 Antwerpen De 28-jarige Katerina P. uit Berchem riskeert vijf jaar cel omdat zij aan het hoofd stond van een drugsbende die voornamelijk uit vrouwen bestond. De bende leverde cocaïne in het Waasland en in Antwerpen. De dames spendeerden hun drugswinsten aan aankopen bij producten van Gucci, Louboutin, Versace en Dolce & Gabanna.

Katerina P. wist hoe je een drugsbende moest runnen. Zij werd al twee keer veroordeeld in eerdere drugsonderzoeken. Terwijl zij een werkstraf uitvoerde, ging zij terug aan het dealen. Zij zou daarvoor de klantenlijst van haar ex-vriend Omar G. gebruikt hebben. Vanuit haar gsm werden op enkele dagen tijd 1.200 berichten en oproepen verstuurd. Katerina P. ging zelf bestellingen cocaïne leveren of schakelden vrienden en vriendinnen in. Hun communicatie verliep via Snapchat. De dames waren vooral goed thuis in de regio Beveren/Sint-Niklaas.

Het Drugs Ondersteunings Team (DOT) van de Antwerpse politie rolde het netwerk op 22 juni 2018 op. Bij zeventien huiszoekingen werden toen kleding, schoenen, handtassen en andere luxeproducten van Gucci, Louboutin, Versace en Dolce & Gabanna in beslag genomen. Alles samen ter waarde van enkele tienduizenden euro’s. Er werden ook vijf luxewagens, 25 mobiele telefoons, twee laptops, cocaïne en cannabis gevonden.

Op het proces vrijdag legde de procureur uit dat Katerina P. door verschillende cocaïnegebruikers was herkend als drugskoerier. Zij bekende dat zij gedurende vier maanden opnieuw cocaïne dealde, maar dat zij werkte in opdracht van Taoufik E.A. Deze ontkende in alle talen iets met de drugshandel te maken te hebben.

Ook enkele andere verdachten gaven geheel of gedeeltelijk hun deelname aan de drugshandel toe.

De procureur vorderde tegen de Taoufik E.A. een celstraf van 6 jaar en tegen Katerina P. een straf van 5 jaar plus. De veertien andere verdachten riskeren straffen van 18 maanden tot 4 jaar.

De uitspraak volgt over een maand.