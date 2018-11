Cokedealers vangen bot: 4 jaar wordt 6 jaar cel Hof kent geen genade voor dealers die in beroep gingen BJS

15 november 2018

16u46 0 Antwerpen Twee Antwerpse drugsdealers zijn in beroep zwaar veroordeeld. Het hof verhoogde hun straf van 4 naar 6 jaar cel voor hun aandeel bij grootschalige cocaïnesmokkel. Beiden moeten 36.000 euro boete betalen.

Het onderzoek ging in augustus 2014 van start nadat de politie een anonieme brief ontving waarin stond dat Vahid-Jafar M. (33) al jaren drugs dealde. De man baatte destijds samen met Emad A. (32) een krantenwinkel uit in Antwerpen. Uit het onderzoek bleek dat zij daarnaast een goed draaiende cocaïnehandel op poten hadden gezet en verschillende runners aanstuurden, die de drugs gingen afleveren bij hun klanten. Een aantal van hen vertelde de politie dat ze al 2,5 jaar bij hen kochten.

De handel werd georganiseerd vanuit de woning van Emad A. Vahid-Jafar M. gaf het drugsgeld dat hij van de runners ontving ter bewaring aan zijn bejaarde moeder Marie V. Zij hielp hem ook bij het afwegen en verpakken van de drugs. Marie V. kreeg in eerste aanleg twee jaar voorwaardelijk. In tegenstelling tot Vahid-Jafar M. en Emad A., ging zij niét in beroep.