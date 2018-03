Cohousing-project breidt uit VLUCHTELINGEN DIE SAMENWONEN MET VLAMINGEN SNELLER INGEBURGERD NINA BERNAERTS

02u58 0 Antwerpen Jonge vluchtelingen die samenwonen met Vlamingen, zijn beter geïntegreerd en raken makkelijker aan werk. Dat is de belangrijkste conclusie één jaar nadat de stad het Curant Cohousing-project heeft uitgerold. De stad breidt het initiatief nog uit. Tegen de zomer moet er een nieuwbouw voor 16 duo's in Merksem klaar zijn.

Het was een probeersel toen de stad er een jaar geleden mee startte. Jonge vluchtelingen samen laten wonen met jonge Vlamingen om zo de integratie te versnellen. "Wij hebben de vluchtelingeninstroom altijd proberen tegenhouden, behalve als het om jongeren ging", zegt schepen Fons Duchateau (N-VA). "Want net daar hebben wij in Antwerpen de expertise. Veel van die niet-begeleide minderjarigen staan er op hun 18 jaar, wanneer alle omkadering wegvalt, plots alleen voor. Het is dat wat wij wilden vermijden met dit project. Op 18 jaar zijn de Vlaamse jongeren amper klaar om uit huis te gaan, dat is niet anders bij jonge nieuwkomers." En dat cohousingproject lijkt te werken: zo'n 44 duo's wonen of woonden al samen. Sommige jonge vluchtelingen staan ondertussen op eigen benen. "Die eerste lichting van een jaar geleden komt nu stilaan in zicht. Sommigen krijgen een verlenging na evaluatie maar anderen stromen gewoon door naar het reguliere circuit. Zoals de Afghaanse Khan die een jaar geleden met Glen ging samenwonen. Hij heeft ondertussen een job gevonden en heeft dus niet langer een leefloon nodig en hij kiest er voor om alleen in Schoten te gaan wonen. De meeste trajecten worden positief beoordeeld. Diegenen die nog niet sterk genoeg op hun benen staan, kunnen langer blijven."





Brem 16

De stad zet het project de komende twee jaar verder en bouwt hiervoor een soort community uit in Merksem. "De 'Brem 16' is een project waar plaats zal zijn voor 16 duo's. Die zullen elk hun eigen appartementje met slaapkamer, badkamer en keuken maar er zullen ook enkele gemeenschappelijke ruimtes gebouwd worden zoals een grootkeuken en een ontspanningsruimte en er is ook plaats voor een gedeelde moestuin en sportvelden. We hebben namelijk gezien dat er nog meer vooruitgang is als er deelnemers meer op dezelfde plek zitten. Zo hebben we bijvoorbeeld twee duo's in hetzelfde pand in de studentenbuurt, waar er een echte community ontstaan is. We willen dat ook op de Brem creëren", zegt Duchateau.





Prefab

Opvallend want momenteel staan er geen jonge vluchtelingen op de wachtlijst. "Maar er zullen er altijd blijven bijkomen, het is niet omdat er geen wachtlijst is dat hier geen nood aan is. Ook deze 16 plekken zullen snel in gebruik zijn."





Het project in Merksem is daarenboven ook redelijk uniek, het gaat om modulaire units die prefab worden klaargemaakt om dan in recordtempo ter plaatse te worden opgebouwd. "Het voordeel is dat we het project achteraf kunnen evalueren, de units verplaatsen of een andere invulling aan geven. We zouden tegen de zomer op de Brem van start willen gaan." Geëngageerde buddy-kandidaten tussen 20 en 30 jaar kunnen zich nog aanmelden via curant@vormingplusantwerpen.be.