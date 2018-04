Cocktailshakers winnen plek op WK 25 april 2018

De Antwerpse cocktailshakers Donald Simons en Andres Claeys hebben maandag in het Atomium in Brussel de befaamde bartendercompetities Marie Brizard Masters en Tio Pepe Challenge gewonnen.





Voor Donald Simons, bartender bij het barbecuerestaurant Black Smoke, is het na de Ti'Punch Cup al de tweede nationale titel in even veel jaar tijd. Hij won de Marie Brizard Masters met zijn cocktail 'The Spicy Marie Martini' op basis van Marie Brizard Orange Curaçao, Cognac V.S.O.P., vodka met Szechuan peper en gerookte kaneel.





In de Tio Pepe Challenge kregen tien kandidaten drie tests voorgeschoteld: een blind tasting, skillstest met de venencia (instrument om samples uit vaten te halen) en de bereiding van een eigen 'perfect serve' op basis van sherry. Andres Claeys (Tapabar) mocht op het einde het goud omgorden.





De twee mixologists moeten het later dit jaar tijdens het wereldkampioenschap in Bordeaux en Jerez de la Frontera opnemen tegen de wereldtop. (DILA)