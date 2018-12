Coca-Cola-kersttruck houdt twee keer halt in Antwerpen Dieter Lizen

06 december 2018

16u58 0

Iedereen kent de met kerstlichtjes versierde Coca-Cola-kersttruck van de ‘Holidays are coming’ reclamefilmpjes op tv. De truck gaat dit jaar op kersttournee door ons land en stopt daarbij op 22 plaatsen waaronder twee keer in Antwerpen. Op 21 december staat de truck aan het megaspringkasteel The Beast aan de Waagnatie en op 29 december verschijnt hij aan het Club Cabane winterdorp op Linkeroever. Voor het eerst kan je de lichtjes van de Coca-Cola-kerstboom ook zelf 20 seconden laten branden door lege cola blikjes of flesjes in de pmd-box aan de truck te deponeren. De Amerikaanse frisdrankreus worstelt al langer met haar milieu-onvriendelijk imago en produceert jaarlijks naar schatting zo’n 100 miljard plastic flessen, ongeveer één vijfde van de volledige wereldproductie van plastic flessen. Tegen 2020 wil het bedrijf 40 procent van al haar flessen uit gerecycleerd plastic vervaardigen.