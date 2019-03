Coalitiepartner sp.a hekelt uitspraken De Wever na nieuwe drugsaanslag Sander Bral

19 maart 2019

17u59 0 Antwerpen Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft eindelijk - publiek - gereageerd op het toenemende geweld in het Antwerpse drugsmilieu na een nieuwe aanslag dinsdagochtend. Meer patrouilles, meer camera’s en meer controles moeten het veiligheidsgevoel in de getroffen buurten terug verhogen. Vlaams Belang wil nog een stap verder gaan door het leger in te zetten, Groen wil dan weer een beter contact met de betrokken wijken en sp.a hekelt dat De Wever jongeren stigmatiseert.

De zoveelste explosie in Antwerpen-Noord deed Bart De Wever dinsdagmiddag aan de alarmbel trekken. Via het parket stuurde hij een persbericht uit met nieuwe maatregelen die onmiddellijk in werking traden. “Systematische identiteitscontroles, extra politiepatrouilles en het uitbreiden van cameratoezicht zijn maatregelen die zo lang van kracht blijven als nodig is om het veiligheidsgevoel van de Antwerpenaren te versterken en om criminelen te ontraden om geweldsdaden te plegen”, verkondigde het parket.

Vlaams Belang wil leger

Oppositiepartij Vlaams Belang wachtte niet op een teken van leven om zelf met een plan te komen en stelde ‘s ochtends al voor een stap verder te gaan en het leger in te zetten om Antwerpen-Noord te beschermen: “Militairen moeten laten zien wie de baas is en ervoor zorgen dat de drugsmaffia geen centimeter ruimte meer krijgt”, klonk het.

Ik roep de burgemeester op om de buurtbewoners van Antwerpen-Noord te ontmoeten en zichtbare en aanspreekbare politieaanwezigheid in de wijken te verhogen Wouter Van Besien

Ook grootste oppositiepartij Groen merkte op dat De Wever zich de afgelopen weken opvallend stil hield. “Het is tijd dat de burgemeester zich toont en zichtbare acties onderneemt”, aldus fractieleider Wouter Van Besien. “Ik roep hem op om de buurtbewoners van Antwerpen-Noord te ontmoeten en zichtbare en aanspreekbare politieaanwezigheid in de wijken te verhogen.” Van Besien eist ook een betere samenwerking tussen lokale en federale politie.

Beter contact met buurt

Sp.a sluit zich aan bij de oproep voor een beter contact met de buurt: “Voor goede informatiegaring is het belangrijk om in de diepte te werken en oren en ogen aanwezig te hebben in de wijken”, benadrukt fractieleider Yasmine Kherbache. “Het is voor alle duidelijkheid een goede zaak dat er bijkomende maatregelen genomen worden om de spiraal van geweld te doorbreken maar er moet snel zicht komen op welke families en bendes mekaar hier in het vizier hebben om het gerecht in te zetten op handhaving. Tot slot is het misplaatst om de Antwerpse jongeren te viseren. Men moet optreden tegen de georganiseerde misdaad, niet onze jongeren.”

Zet de criminelen in de hoek, niet onze jongeren. Georganiseerde bendes verpesten het voor onschuldige Antwerpenaren. Nu alles uit de kast halen om geweldspiraal te doorbreken en bewoners gerust te stellen. Ook nood aan #orenenogenindewijken #Antwerpen Jinnih Beels(@ BeelsJinnih) link

Wake-upcall

Dat laatste is een herhaling van een tweet die jeugdschepen Jinnih Beels (sp.a) dinsdag uitstuurde en een sneer lijkt te zijn naar coalitiepartner De Wever. De burgemeester ziet in het geweld namelijk een duidelijke waarschuwing voor jongeren: “De weg van de criminaliteit eindigt in het beste geval in de gevangenis en in het andere geval in geweld”, zegt De Wever. “Wie kiest voor criminaliteit zorgt ervoor dat het leven van al wie hem lief is, kapot wordt gemaakt en dat familieleden moeten onderduiken uit schrik voor rivaliserende bendes. Ook voor druggebruikers is dit een wake-upcall. Wie drugs gebruikt, is wel degelijk moreel mee verantwoordelijk voor criminaliteit en geweld.”

Beels stelt dat “criminelen in de hoek moeten gezet worden, niet onze jongeren.”