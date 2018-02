CO-vergiftiging bij gezin met twee kinderen 05 februari 2018

Een gezin met twee kinderen heeft een CO-vergiftiging opgelopen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de brandweer rond één uur naar de Haviklaan in Antwerpen gestuurd. Een man belde de hulpdiensten op omdat één van zijn kinderen onwel geworden was. Meteen werden er twee ziekenwagens en een MUG-team aangestuurd. Het was vrijwel meteen duidelijk er in de woning te hoge CO-waarden gemeten werden. De moeder van het gezin en twee kinderen werden naar het Universitair Ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeerde in levensgevaar. De brandweer zorgde ervoor dat het hele gebouw verlucht werd. De andere bewoners van het appartementsgebouw bleven ongedeerd. Wellicht ligt een slecht onderhouden verwarmingstoestel aan de basis van de CO-vergiftiging. (BSB)