CM verhuist hoofdzetel van binnenstad naar Post X ADA

26 februari 2019

16u03 0 Antwerpen De Christelijke Mutualiteit (CM) verlaat na veertig jaar de Antwerpse binnenstad en verhuist naar het kantorencomplex Post X in Berchem. Het gaat alleen om de administratieve hoofdzetel.

In het nieuwe kantorencomplex Post X zullen vierhonderd medewerkers van de Christelijke Mutualiteit onderdak vinden. Klanten zullen wel nog altijd terecht kunnen in het kantoor in de Nationalestraat. De aanpassing is dus alleen voor CM- medewerkers.

Verschillende grote bedrijven hebben zich al op de Post X-campus gevestigd. CM grijpt deze kans om voluit voor ‘het nieuwe werken’ te gaan: in hoogte verstelbare bureaus, activiteitgerelateerd werken en mogelijkheid om deels thuis te werken. “We vinden het belangrijk dat we onze werknemers de beste werkomstandigheden kunnen bieden”, zegt algemeen directeur Tonnie Steeman. “Een goede werkplek en een evenwichtige werk-privébalans zijn belangrijk voor de gezondheid van onze werknemers. Daar kunnen en willen wij als gezondheidsfonds niet omheen.”