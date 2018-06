Club Cabane mikt op gezinnen 06 juni 2018

02u42 0 Antwerpen Club Cabane, de club voor privé-evenementen naast camping De Molen op Linkeroever, verandert van gedaante deze zomer. De club was sinds enkele seizoenen enkel beschikbaar voor verhuur voor bedrijfs- en privéfeesten. Nu is de Club Cabane opnieuw open voor het grote publiek.

Op het strand vlak bij de jachthaven moeten vooral families met kinderen zich voortaan helemaal thuis gaan voelen. Kinderen van 4 tot 12 kunnen zich uitleven in de speeltuin met houten klimrek en 4 torens. De kleinste ukken kregen een krokodillen-glijbaan en een sproeisysteem aan het strand voor op de warme dagen. Met tekentafels, een krijtmuur en vintage houten speelgoed is er voor ieder kind iets leuks.





Met een afgesloten terrein, veiligheidspoortjes met magneetsloten en toezicht van een gediplomeerde kinderoppas kunnen zelfs de kleinsten veilig spelen in Club Cabane. Bovendien kregen alle medewerkers van de strandbar een EHBO-opleding. Ouders kunnen zich uitleven op de petanquebaan of iets drinken of eten met zicht op de Schelde. De keuken van Club Cabane Family Beach is gedurende de hele dag open. De zaak organiseert op verzoek ook verjaardagsfeestjes en familiebrunches. De Club is tot midden september alle dagen open van 10u tot 22u. In juni blijft de zaak op maandag en dinsdag nog gesloten. (DILA)