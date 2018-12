Clouseau en Niels Destadsbader spelen Theaterplein plat Joe Christmas Ball lokt 3.500 bezoekers Dieter Lizen

21 december 2018

21u16 0

Naar schatting 3.500 Joe-luisteraars en voorbijgangers hebben vrijdag genoten van het eerste Joe Christmas Ball op het Theaterplein. De radiozender zond al een hele week uit vanop de Grote Markt en trok nu alle registers open met een gratis openluchtconcert van Niels Destadsbader en Clouseau. Niels deed het Theaterplein daveren met enkele van zijn grootste hits, waaronder ‘Verover Mij’ en ‘Skwon Meiske’. Met ‘Vlinders In Haar Buik’ kreeg hij de 3.500 aanwezigen stil. Na Niels was het de beurt aan een dj Sven Ornelis om met een mix van Joe-hits en kerstkrakers de menigte warm te houden op een tochtig plein zonder glühwein, jenever of warme choco.

Het leek de massa niet te deren, want het feest ging onverdroten verder tijdens het optreden van Clouseau. Koen en Kris trapten voor het aperitief af met een akoestisch ‘jingle bells’, maar al gauw schakelden ze over op een waar feestmaal van eigen hits: ‘Swentibold’, ‘Geef het op’, ‘Nobelprijs’, ‘Daar gaat ze’ , ‘Vanbinnen’ of ‘Vonken en vuur’, ze passeren allemaal de revue. Met hun versie van ‘All I want for Christmas’ maakten de broers het helemaal gezellig.

Dansen

Koen Wauters nodigde zelfs even een groep van acht enthousiaste tienermeisjes uit het publiek uit om een nummer mee te dansen op het podium. Ook bij de talloze vrouwen in het publiek doet de charismatische zanger nog altijd harten sneller slaan. “We waren in de stad voor een Winterrevue in theater Elkerlyck, maar toen we hier in de buurt passeerden, hoorden we plots de muziek van Clouseau. Als echte fan konden we niet zomaar voorbijlopen”, zegt Annelies Van den Eynde uit Heist-Op-den-Berg, die met haar mama Rita op uitstap was. “Koen Wauters blijft een knappe man en ook hun nummers zijn geweldig.”

Verjaardag

Voor Kris Wauters was het dubbel feest, want hij vierde zijn 54ste verjaardag. Hij kreeg felicitaties van zijn drie jaar jongere broer en de menigte zong speciaal ‘Happy Birthday’ voor Kris. Op het einde van het optreden kreeg Clouseau een triple gouden plaat voor hun album Clouseau 30.

Radiozender Joe staat nog tot en met 31 december met een eigen Joe Christmas House op de Grote Markt in Antwerpen. Elke dag maken de Joe-dj’s er in duo’s live radio en dat telkens van 12 tot 23 uur. Dagelijks komen er artiesten langs voor een babbel en een optreden.